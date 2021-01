Арнольд Шварценеггер — відомий американський кіноактор та колишній губернатор Каліфорнії буквально «на ходу» вакцинувався від коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідне відео розміщене на сторінках актора у соцмережах.

На відео можна побачити, що Шварценеггер отримав першу дозу вакцини, сидячи на пасажирському сидінні автомобіля, на якому він прибув у пункт вакцинації.

Шварценеггер порекомендував усім зареєструватися на вакцинацію та заявив, що «ніколи не був такий щасливий стояти в черзі». Він пообіцяв згодом приїхати ще раз для повторної вакцинації, як цього потребує вакцина від COVID-19.

Свою промову він завершив культовою фразою з кінострічки «Термінатор 2»:

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm