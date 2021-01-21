Кадр з фільму «Термінатор 2», фото: Shazoo

https://racurs.ua/ua/n149320-hodimo-zi-mnou-yakscho-hochesh-jyty-shvarcenegger-na-hodu-vakcynuvavsya-vid-koronavirusu.html

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Арнольд Шварценеггер — відомий американський кіноактор та колишній губернатор Каліфорнії буквально «на ходу» вакцинувався від коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідне відео розміщене на сторінках актора у соцмережах.

На відео можна побачити, що Шварценеггер отримав першу дозу вакцини, сидячи на пасажирському сидінні автомобіля, на якому він прибув у пункт вакцинації.

Шварценеггер порекомендував усім зареєструватися на вакцинацію та заявив, що «ніколи не був такий щасливий стояти в черзі». Він пообіцяв згодом приїхати ще раз для повторної вакцинації, як цього потребує вакцина від COVID-19.

Я щойно отримав свою вакцину, і я б рекомендував її всім і кожному, — наголосив актор.

Свою промову він завершив культовою фразою з кінострічки «Термінатор 2»:

Ходімо зі мною, якщо хочеш жити.



Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

Нагадаємо, Шварценеггер порівняв нещодавній штурм Капітолію прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа з подіями в Австрії, захопленій перед Другою світовою війною нацистами.