Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Кадр з фільму «Термінатор 2», фото: Shazoo

Ходімо зі мною, якщо хочеш жити — Шварценеггер «на ходу» вакцинувався від коронавірусу (ВІДЕО)

21 січ 2021, 12:01
999

Арнольд Шварценеггер — відомий американський кіноактор та колишній губернатор Каліфорнії буквально «на ходу» вакцинувався від коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідне відео розміщене на сторінках актора у соцмережах.

На відео можна побачити, що Шварценеггер отримав першу дозу вакцини, сидячи на пасажирському сидінні автомобіля, на якому він прибув у пункт вакцинації.

Шварценеггер порекомендував усім зареєструватися на вакцинацію та заявив, що «ніколи не був такий щасливий стояти в черзі». Він пообіцяв згодом приїхати ще раз для повторної вакцинації, як цього потребує вакцина від COVID-19.

Я щойно отримав свою вакцину, і я б рекомендував її всім і кожному, — наголосив актор.

Свою промову він завершив культовою фразою з кінострічки «Термінатор 2»:

Ходімо зі мною, якщо хочеш жити.


Нагадаємо, Шварценеггер порівняв нещодавній штурм Капітолію прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа з подіями в Австрії, захопленій перед Другою світовою війною нацистами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів