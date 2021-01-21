Аваков знову просить гроші із COVID-фонду на доплати в МВС. Фото: glavcom

https://racurs.ua/ua/n149321-avakov-znovu-prosyt-groshi-iz-covid-fondu-na-doplaty-v-mvs-dokument.html

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Арсен Аваков звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням додатково надати 123,6 млн грн із фонду боротьби з COVID-19 на доплати працівникам МВС.

Окрім колишніх виплат, у документі відсутня дата звернення міністра до Шмигаля, повідомляє експертна організація StateWatch.

У листі згадується, що згідно з постановою Кабміну № 485, для системи МВС вже було виділено кошти в сумі 4,6 млрд грн, 171,1 млн із них було передбачено для апарату МВС та 103,8 млн — для прикордонної служби.

За словами міністра, станом на кінець листопада 2020 року використали майже всі ці кошти — 99,2% та 98% відповідно.

У листі зазначається, що кошти планується спрямувати на виплату доплати в розмірі до 50% заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичної допомоги хворим на COVID-19 у закладах охорони здоров’я МВС.

Також гроші підуть на доплати в розмірі 50% грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

Згідно з наведеними МВС розрахунками, зазначені кошти зможуть отримати 4 тис. 480 працівників закладів охорони здоров’я міністерства, оклад яких у середньому становить 11,39 тис. грн, тобто доплати складуть 5,69 тис. грн.

Окрім того, кошти отримають працівники ДПСУ, які отримують в середньому 10,9 тис. грн на місяць, відповідно, доплати їм складатимуть 5,45 тис. грн.

Нагадаємо, восени 2020 року Аваков вже звертався з листом до прем'єра щодо надання додаткових 1,979 млрд грн на доплати поліцейським з фонду боротьби з COVID-19 під час карантину.

Крім того, в кінці травня МВС також зверталось до Шмигаля щодо надання близько 2,6 млрд на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину.

У червні Кабмін виділив для МВС з Фонду боротьби з COVID-19 2,7 млрд грн на доплати працівникам, які причетні до протидії коронавірусу.