Погода в Украине 22 января. Фото: pikist.com

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Ракурс

Погода в Украине в пятницу, 22 января будет теплой, прогнозируется переменная облачность.

В большинстве областей — без существенных осадков, лишь в отдельных районах на западе пройдет дождь. На дорогах страны будет наблюдаться гололедица, сообщает украинский Гидрометцентр.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется 1−4° мороза, днем температура воздуха составит 2−5° с отметкой плюс.

На западе температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 4° тепла, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 5−10° выше нуля.

В восточных областях ночью ожидается до 1−4° с отметкой минус, днем температура воздуха поднимется до 3−4° тепла. На юге страны ночью прогнозируется от 5° ниже нуля до 2° тепла, днем воздух прогреется до 3−9° с отметкой плюс.

Также метеорологи предупреждают о І уровне опасности в западных областях — прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с.

Погода в Киеве будет солнечной и без осадков. Температура воздуха ночью составит 1−3° мороза, днем воздух прогреется до 1−3° тепла.

Погода в Харькове тоже ожидается без осадков. Ночью прогнозируют 3−5° ниже нуля, а днем будет 2−4° с отметкой плюс.

Погода в Одессе ожидается теплая, осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит от 1° мороза до 1° тепла, днем — 8−10° тепла.

Погода во Львове тоже будет теплой и без осадков. Ночью столбики термометра покажут 0−2° выше нуля, а днем будет 8−10° с отметкой плюс.

Погода в Карпатах будет дождливой — ночью прогнозируется мокрый снег, днем ожидается дождь. Ночью температура воздуха будет от 0° до 2° тепла, днем — 5−7° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 января прогнозируется спокойная, магнитные бури не ожидаются.

Напомним, синоптик спрогнозировала резкое потепление на всей территории Украины.