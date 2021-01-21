Пожар в Харькове — Венедиктова открыла дело, Шмыгаль созывает внеочередной Кабмин

https://racurs.ua/n149345-pojar-v-harkove-venediktova-otkryla-delo-shmygal-sozyvaet-vneocherednoy-kabmin.html

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Пожар в Харькове произошел 21 января в частном пансионате для пожилых людей «Золотое время». Огонь унес жизни не менее 15 человек, еще 11 человек — пострадали.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на трагическое событие:

На месте происшествия сейчас руководитель Харьковской областной прокуратуры. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей ч. 2 ст. 270 УК Украины, — написала глава Офиса генпрокурора в Фейсбук.

Также премьер Денис Шмыгаль объявил о внеочередном заседании правительства в связи с пожаром в Харькове.

Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента будет создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии, — написал Шмыгаль в Телеграм.

Напомним, 21 января в Харькове вспыхнул пожар в двухэтажном доме престарелых «Золотое время». В 15.15 произошло возгорание на втором этаже. Огонь распространился на площадь около 100 кв. м. По состоянию на 16.05 в пожаре погибли 15 человек, девять удалось спасли — они госпитализированы в больницы. Согласно предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.