Пожежа у Харкові — з’явилася реакція Авакова, трансляція з місця події — пожежа у Харкові

https://racurs.ua/ua/n149350-pojeja-u-nelegalnomu-hospisi-harkova-vse-scho-vidomo-na-cey-moment-translyaciya.html

Ракурс

Пожежа у Харкові, яка 21 січня забрала життя 15 осіб, отримала реакцію президента, МВС, уряду та генпрокурора.

Що сталося

21 січня у Харкові спалахнула пожежа в двоповерховому будинку для людей похилого віку «Золотий час». О 15.15 відбулося загоряння на другому поверсі. Вогонь поширився на площу близько 100 кв. м. Станом на 16.05 у пожежі загинуло 15 осіб, дев’ятьох вдалося врятували — їх госпіталізовано до лікарень. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Пожежа у Харкові — реакція Зеленського і Шмигаля

На смертоносну пожежу відреагував президент Володимир Зеленський.

Доручаю Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації. Терміново створити державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому. Міністру внутрішніх справ — відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу, — зазначив глава держави.

Зеленський вимагає, щоб МВС у якнайшвидші терміни відповіло на питання, які причини трагедії та хто в ній винен.

Також прем'єр Денис Шмигаль оголосив про позачергове засідання уряду у зв’язку з пожежею у Харкові.

Через страшну пожежу в будинку для літніх людей у Харкові скликаємо позачергове засідання уряду. На доручення президента буде створено державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії, — написав Шмигаль у Телеграм.

Пожежа у Харкові — реакція Авакова та Венедіктової

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують, — повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі відомо про загибель 15 осіб, ще п’ятеро перебувають у лікарні. Аваков пообіцяв притягнути до відповідальності усіх винних.

Генпрокурор Ірина Венедіктова також відреагувала на трагічну подію.

На місці події зараз керівник Харківської обласної прокуратури. Попередня причина займання — необережне поводження з електронагрівальними приладами. Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей ч. 2 ст. 270 КК України, — написала очільниця Офісу генпрокурора у Фейсбук.

Пожежа у Харкові — хоспіс працював нелегально

Секретар міськради Ігор Терехов повідомив, що власники будівлі встановлені і доставлені в поліцію. Чиновник також підтвердив, що приватний хоспіс працював нелегально, пише місцеве видання NewsRoom.

За словами керівника Департаменту соцзахисту Харківської ОДА Юрія Шпараги, хоспіс працював без дозвільних документів. Окрім цього, будинок № 150Б по вулиці Нижній Гієвській не числиться в Реєстрі прав на нерухоме майно.

Пожежа у Харкові — що відомо про стан потерпілих

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів про стан потерпілих в пожежі. За його словами, о 16.45 медики швидкої допомоги доставили одного пацієнта з отруєнням чадним газом в Харківську клінічну лікарню № 2. Ще одного потерпілого з опіками доставили в харківську «швидку», а двох осіб без травм передали лікарям в Харківську багатопрофільну лікарню № 17.