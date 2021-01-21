У Молдові скасували резонансне рішення щодо російської мови

КС Молдови скасував підвищення статусу російської мови, фото: Linguis

https://racurs.ua/ua/n149349-u-moldovi-skasuvaly-rezonansne-rishennya-schodo-rosiyskoyi-movy.html

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Конституційний суд Молдови визнав неконституційним і скасував закон «Про функціонування мов на території Молдови, яким російську мову було визнано «мовою міжнаціонального спілкування».

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 21 січня, повідомляє видання NewsMaker.

Статус «мови міжнаціонального спілкування» передбачав, що особи, які живуть у Молдові, могли звертатися в органи державної влади, держустанови, підприємства і організації на державній або російській мовах.

Крім того, держслужбовців могли зобов’язати за запитом громадян надавати переклад документів на російську мову, приймати заяви російською мовою та давати інформацію тією мовою, на якій написано заяву.

Відповідний закон у другому читанні парламент Молдови ухвалив 16 грудня 2020 року.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України раніше заявляв, що вважає рішення парламенту Молдови про визнання російської мови «мовою міжнаціонального спілкування» дуже небезпечним.