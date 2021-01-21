В Молдове отменили резонансное решение по русскому языку

КС Молдовы отменил повышение статуса русского языка, фото: Linguis

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Конституционный суд Молдовы признал неконституционным и отменил закон «О функционировании языков на территории Молдовы, которым русский язык был признан «языком межнационального общения».

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 января, сообщает издание NewsMaker.

Статус «языка межнационального общения» предусматривал, что лица, живущие в Молдове, могли обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации на государственной или русском языках.

Кроме того, госслужащих могли обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском языке и давать информацию на том языке, на котором написано заявление.

Соответствующий закон во втором чтении парламент Молдовы принял 16 декабря 2020 года.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее заявлял, что считает решение парламента Молдовы о признании русского языка «языком межнационального общения» очень опасным.