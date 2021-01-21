Украденную копию картины Леонардо да Винчи вернули в музей (ФОТО)https://racurs.ua/n149348-ukradennuu-kopiu-kartiny-leonardo-da-vinchi-vernuli-v-muzey-foto.htmlРакурс
Копия самой дорогой картины в мире «Спаситель мира» Леонардо да Винчи была возвращена в итальянский музей, после того как в прошлом году ее украли.
Картину, предположительно выполненную учеником Леонардо да Винчи, нашла итальянская полиция во время обыска в квартире примерно в 7 км от музея, сообщает Live Science.
Владелец квартиры, 36-летний мужчина, в данный момент взят под стражу. О том, как и когда работа была украдена, неизвестно.
Итальянский музей Museodoma San Domenico Maggiore, где хранилась копия, из-за пандемии был закрыт на несколько месяцев, поэтому никто не заметил пропажи.
Некоторые исследователи сомневаются в подлинности оригинала «Спасителя мира», который в 2017 году был продан за рекордные 450 млн долл. наследному принцу Саудовской Аравии.
Историки ранее предполагали, что картина принадлежит менее известному художнику.
Украденная и возвращенная копия была написана в конце 1510-х годов одним из учеников Леонардо да Винчи.
На сайте музея сообщается, что существует несколько гипотез о личности художника — наиболее убедительная теория относится к художнику Джироламо Алибранди.
Ранее самую дорогую картину в мире авторства Леонардо да Винчи обнаружили на яхте.