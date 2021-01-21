Судья от Украины раскритиковала решение ЕСПЧ по войне России против Грузии

Во время российской агрессии против Грузии, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/n149347-sudya-ot-ukrainy-raskritikovala-reshenie-espch-po-voyne-rossii-protiv-gruzii.html

Ракурс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял первое решение по делу Грузии против России за войну, которая состоялась в августе 2008 года.

Решение уже опубликовано на сайте ЕСПЧ.

В результате и Грузия, и Россия объявили о своей победе. Дело в том, что суд отклонил одну из ключевых претензий Грузии, но поддержал все другие обвинения.

Суд отказался рассматривать ответственность РФ за нарушение прав человека во время активной фазы вооруженного конфликта.

Суд принял это решение, «учитывая, в частности, большое количество заявленных жертв и спорных инцидентов, объем представленных доказательств, трудности в установлении соответствующих обстоятельств».

Это решение суда не поддержали трое судей ЕСПЧ — назначенная от Украины Анна Юдковская, а также Кшиштоф Войтичек от Польши и Ладо Чантурия от Грузии.

Юдковская на своей странице в социальной сети Фейбсук рассказала, почему эти трое судей считают его ошибочным.

На наш взгляд, роль этого суда состоит именно в решении приоритетных сложных дел, — отмечается в объяснении на странице Юдкивской.



Отрицать юрисдикцию воюющих государств в отношении гражданского населения в районе вооруженных боев в условиях международного конфликта подрывает саму логику международного гуманитарного права, которое, в частности, ставит гражданских лиц в центр процесса принятия военных решений и помещает их в сложные правовые отношения с воюющими государствами, даже до того, как выпустили первые пули, — говорится в пояснении.

Напомним, ЕСПЧ также принял решения в ряде дел, связанных с событиями революции достоинства.