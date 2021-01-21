Суддя від України розкритикувала рішення ЄСПЛ щодо війни Росії проти Грузії

Під час російської агресії щодо Грузії, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/ua/n149347-suddya-vid-ukrayiny-rozkrytykuvala-rishennya-iespl-schodo-viyny-rosiyi-proty-gruziyi.html

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Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) ухвалив перше рішення у справі Грузії проти Росії за війну, яка відбулася у серпні 2008 року.

Рішення вже опубліковане на сайті ЄСПЛ.

В результаті і Грузія, і Росія оголосили про свою перемогу. Річ у тім, що суд відхилив одну з ключових претензій Грузії, але підтримав усі інші звинувачення.

Суд відмовився розглядати відповідальність РФ за порушення прав людини під час активної фази збройного конфлікту.

Суд ухвалив це рішення, «беручи до уваги, зокрема, велику кількість заявлених жертв та спірних інцидентів, обсяг представлених доказів, труднощі у встановленні відповідних обставин».

Це рішення суду не підтримали троє суддів ЄСПЛ — призначена від України Ганна Юдківська, а також Кшиштоф Войтичек від Польщі та Ладо Чантурія від Грузії.

Юдківська на своїй сторінці в соціальній мережі Фейбсук розповіла, чому ці троє суддів вважають його помилковим.

На наш погляд, роль цього Суду полягає саме у вирішенні пріоритетних складних справ, — зазначається в поясненні на сторінці Юдківської.



Заперечувати юрисдикцію воюючих держав щодо цивільного населення в районі збройних боїв в умовах міжнародного конфлікту підриває саму логіку міжнародного гуманітарного права, яке, зокрема, ставить цивільних осіб в центр процесу прийняття військових рішень та поміщає їх у складні правові відносини з воюючими державами, навіть до того, як випустили перші кулі, — йдеться поясненні.

Нагадаємо, ЄСПЛ також ухвалив рішення у низці справ, пов’язаних із подіями Революції гідності.