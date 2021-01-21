Під час подій Революції гідності, фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n149324-rozsliduvannya-ne-bulo-iespl-rozglyanuv-spravy-postrajdalyh-na-maydani.html

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у низці справ щодо подій Революції гідності.

Суд вважає, що мали місце численні порушення прав людини та відповідальність держави Україна за смерть принаймні одного протестувальника. Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на рішення суду.

ЄСРЛ, зокрема, ухвалив рішення у справах «Шморгунов та інші проти України», «Луценко і Вербицький проти України», «Кадура і Смалій проти України», «Дубовцев та інші проти України» і «Воронцов та інші проти України».

Деяким заявникам Україна має компенсувати матеріальну та моральну шкоду, а також покрити судові витрати.

Зазначається, що рішення були винесені судом одноголосно.

На думку суду, в межах цих справ було порушено такі положення Європейської конвенції про права людини:

ст. 3 (заборона тортур і нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження);

п. 1 і 3 ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканність);

ст. 11 (свобода зібрань та асоціацій);

ст. 2 (право на життя);

ст. 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя).

ЄСПЛ, зокрема, встановив, що українська влада свідомо застосовувала жорстоке поводження і що держава Україна несе відповідальність за вбивство принаймні одного протестувальника — Юрія Вербицького, викраденого невідомими особами разом з Ігорем Луценком 21 січня 2014 року і вбитого після катувань.

Також ЄСПЛ вважає, що низка затримань були свавільними. На думку суду, влада шляхом застосування надмірного насильства та незаконних затримань спочатку намагалася зірвати мирні протести.

Суд зазначає, що виявлені порушення були стратегією влади, а розслідування подій на Майдані у багатьох випадках було неефективним.

Також ЄСПЛ констатував відсутність на сьогодні незалежного і ефективного механізму в Україні для розслідування злочинів, скоєних правоохоронцями та недержавними агентами (так званими тітушками) під час подій Євромайдану.