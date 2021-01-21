Во время событий Революции достоинства, фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/n149324-rassledovaniya-ne-bylo-espch-rassmotrel-dela-postradavshih-na-maydane.html

Ракурс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решения в ряде дел по событиям Революции достоинства.

Суд считает, что имели место многочисленные нарушения прав человека и ответственность государства Украина за смерть по крайней мере одного протестующего. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на решение суда.

ЕСРЛ, в частности, принял решения по делам «Шморгунов и другие против Украины», «Луценко и Вербицкий против Украины», «Кадура и Смалий против Украины», «Дубовцев и другие против Украины» и «Воронцов и другие против Украины».

Некоторым заявителям Украина должна компенсировать материальный и моральный ущерб, а также покрыть судебные издержки.

Отмечается, что решения были вынесены судом единогласно.

По мнению суда, в рамках этих дел были нарушены такие положения Европейской конвенции о правах человека:

ст. 3 (запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения);

п. 1 и 3 ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность);

ст. 11 (свобода собраний и ассоциаций);

ст. 2 (право на жизнь);

ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

ЕСПЧ, в частности, установил, что украинские власти сознательно использовали жестокое обращение и государство Украина несет ответственность за убийство по крайней мере одного протестующего — Юрия Вербицкого, похищенного неизвестными лицами вместе с Игорем Луценко 21 января 2014 года и убитого после пыток.

Также ЕСПЧ считает, что ряд задержаний были своевольными. По мнению суда, власти путем применения чрезмерного насилия и незаконных задержаний сначала пытались сорвать мирные протесты.

Суд отмечает, что выявленные нарушения были стратегией власти, а расследование событий на Майдане во многих случаях было неэффективным.

Также ЕСПЧ констатировал отсутствие на сегодня независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений, совершенных правоохранителями и негосударственными агентами (так называемыми титушками) во время событий Евромайдана.