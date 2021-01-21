Расследования не было — ЕСПЧ рассмотрел дела пострадавших на Майдане (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n149324-rassledovaniya-ne-bylo-espch-rassmotrel-dela-postradavshih-na-maydane.htmlРакурс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решения в ряде дел по событиям Революции достоинства.
Суд считает, что имели место многочисленные нарушения прав человека и ответственность государства Украина за смерть по крайней мере одного протестующего. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на решение суда.
ЕСРЛ, в частности, принял решения по делам «Шморгунов и другие против Украины», «Луценко и Вербицкий против Украины», «Кадура и Смалий против Украины», «Дубовцев и другие против Украины» и «Воронцов и другие против Украины».
Некоторым заявителям Украина должна компенсировать материальный и моральный ущерб, а также покрыть судебные издержки.
Отмечается, что решения были вынесены судом единогласно.
По мнению суда, в рамках этих дел были нарушены такие положения Европейской конвенции о правах человека:
- ст. 3 (запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения);
- п. 1 и 3 ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность);
- ст. 11 (свобода собраний и ассоциаций);
- ст. 2 (право на жизнь);
- ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни).
ЕСПЧ, в частности, установил, что украинские власти сознательно использовали жестокое обращение и государство Украина несет ответственность за убийство по крайней мере одного протестующего — Юрия Вербицкого, похищенного неизвестными лицами вместе с Игорем Луценко 21 января 2014 года и убитого после пыток.
Также ЕСПЧ считает, что ряд задержаний были своевольными. По мнению суда, власти путем применения чрезмерного насилия и незаконных задержаний сначала пытались сорвать мирные протесты.
Суд отмечает, что выявленные нарушения были стратегией власти, а расследование событий на Майдане во многих случаях было неэффективным.
Также ЕСПЧ констатировал отсутствие на сегодня независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений, совершенных правоохранителями и негосударственными агентами (так называемыми титушками) во время событий Евромайдана.