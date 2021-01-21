Дела Майдана. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n149318-dela-maydana-sud-razreshil-nachat-rassledovanie-v-otnoshenii-eks-komandira-mvd.html

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Дела Майдана, которые расследуются уже семь лет, получили новое продолжение. Печерским районным судом Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) о предоставлении разрешения на осуществление досудебного расследования в отношении бывшего командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка.

Разрешение было предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, главы СБУ и министра внутренних дел в организации преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Их обвиняют в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении полномочий власти и служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, убийствам и покушениям на умышленные убийства, умышленному нанесению тяжких телесных повреждений, а также дезертирству.

Поскольку подозреваемый пока скрывается от органов следствия и суда, данное решение позволит провести досудебное расследование без него.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктору Януковичу, бывшему президенту Украины, Печерский райсуд Киева, который выбирает ему меру пресечения, не позволил выступать в суде в режиме видеосвязи, как это было в 2016 году в Святошинском райсуде столицы. Об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства Януковича заявил судья Вячеслав Пидпалый.