Украина направляет новую экспедицию в Антарктиду — чем будут заниматься ученые

Украина направляет новую экспедицию в Антарктиду — чем будут заниматься ученыеhttps://racurs.ua/n149317-ukraina-napravlyaet-novuu-ekspediciu-v-antarktidu-chem-budut-zanimatsya-uchenye.htmlРакурс
Украина отправила новую сезонную экспедицию на антарктическую станцию "Академик Вернадский".
Экспедиция, в состав которой вошли ученые, которые будут проводить исследования и отбор образцов, и технические специалисты, которые будут заниматься модернизацией станции, отправилась в Антарктиду с Киеве 20 января. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.
В Антарктиду экспедиция прибудет в середине февраля. Ее участникам, в частности, придется пройти двухнедельный карантин в Чили.
Ученые экспедиции займутся исследованием реакции наземных и морских экосистем на изменения климата в регионе. В частности:
- ученые осуществятся анализ фитопланктона — первоосновы пищевых цепочек так называемого Южного океана;
- исследуют микроклимат и «перемещение» птицами уникальных сосудистых растений Антарктиды — луговика и колобантуса;
- исследуют динамику роста местных старожилов — многотысячелетняя моховых банков и их реакцию на экспансию пингвинов дженту, вызванную потеплением климата.
Также ученые, благодаря новому программному обеспечению, получат новые возможности для исследования верхних слоев атмосферы, в частности озоновой дыры. В частности, они смогут осуществлять предварительный анализ полученных данных относительно концентрации озона непосредственно на «Вернадском».
Однако наибольший объем работ в этой экспедиции будет у технических работников — они будут осуществлять обновление значительной части систем жизнеобеспечения станции в условиях значительного удаления от цивилизации.
В 2019 году началась первая масштабная модернизация за время, в течение которого станция принадлежит Украине. Техработники, в частности, осуществят:
- установление новых опор линий электропередачи;
- модернизацию системы отопления;
- ремонт причала;
- работы, связанные с заменой дизельного хозяйства.
Станцию "Фарадей" Великобритания передала Украине в феврале 1996 года. Эту станцию переименовали в «Академик Вернадский».
Напомним, недавно возле станции «Академик Вернадский» откололся ледник.