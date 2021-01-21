Украина направляет новую экспедицию в Антарктиду — чем будут заниматься ученые

Украинские ученые продолжат исследования Антарктиды, фото: Національний антарктичний науковий центр

https://racurs.ua/n149317-ukraina-napravlyaet-novuu-ekspediciu-v-antarktidu-chem-budut-zanimatsya-uchenye.html

Ракурс

Украина отправила новую сезонную экспедицию на антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский".

Экспедиция, в состав которой вошли ученые, которые будут проводить исследования и отбор образцов, и технические специалисты, которые будут заниматься модернизацией станции, отправилась в Антарктиду с Киеве 20 января. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

В Антарктиду экспедиция прибудет в середине февраля. Ее участникам, в частности, придется пройти двухнедельный карантин в Чили.

Ученые экспедиции займутся исследованием реакции наземных и морских экосистем на изменения климата в регионе. В частности:

ученые осуществятся анализ фитопланктона — первоосновы пищевых цепочек так называемого Южного океана;

исследуют микроклимат и «перемещение» птицами уникальных сосудистых растений Антарктиды — луговика и колобантуса;

исследуют динамику роста местных старожилов — многотысячелетняя моховых банков и их реакцию на экспансию пингвинов дженту, вызванную потеплением климата.

Также ученые, благодаря новому программному обеспечению, получат новые возможности для исследования верхних слоев атмосферы, в частности озоновой дыры. В частности, они смогут осуществлять предварительный анализ полученных данных относительно концентрации озона непосредственно на «Вернадском».

Однако наибольший объем работ в этой экспедиции будет у технических работников — они будут осуществлять обновление значительной части систем жизнеобеспечения станции в условиях значительного удаления от цивилизации.

В 2019 году началась первая масштабная модернизация за время, в течение которого станция принадлежит Украине. Техработники, в частности, осуществят:

установление новых опор линий электропередачи;

модернизацию системы отопления;

ремонт причала;

работы, связанные с заменой дизельного хозяйства.

Станцию ​​"Фарадей" Великобритания передала Украине в феврале 1996 года. Эту станцию переименовали в «Академик Вернадский».

Напомним, недавно возле станции «Академик Вернадский» откололся ледник.