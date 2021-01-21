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Ракурс
Клинтон уснул на инаугурации Байдена. Фото: Reuters

Клинтон уснул на инаугурации Байдена (ФОТО, ВИДЕО)

21 янв 2021, 11:30
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Билл Клинтон, бывший президент США, заснул во время инаугурации Джо Байдена.

74-летний политик был в маске и с закрытыми глазами, пишет The New York Post.

Издание подчеркнуло, что во время торжественной речи Байдена 42-й президент США «определенно спал».

Клинтон уснул на инаугурации Байдена. Источник: The New York Post

Перед присягой и речью на камерах было видно Клинтона, у которого постоянно сползала маска из носа.

Рядом с ним находились его жена Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший и уже бывший вице-президент Майк Пенс.

Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.

Во время инаугурационной речи президент пообещал «быть президентом для всех американцев», назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.


Напомним, 20 января Джо Байден официально стал 46-м президентом США и в первой же своей речи на посту главы государства заявил, что это победа демократии.

Украинская сторона работает над реализацией приглашения Байдена в Киев, а также над возможным визитом Зеленского в США

Источник: Ракурс


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