Клинтон уснул на инаугурации Байдена. Фото: Reuters

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Билл Клинтон, бывший президент США, заснул во время инаугурации Джо Байдена.

74-летний политик был в маске и с закрытыми глазами, пишет The New York Post.

Издание подчеркнуло, что во время торжественной речи Байдена 42-й президент США «определенно спал».

Перед присягой и речью на камерах было видно Клинтона, у которого постоянно сползала маска из носа.

Рядом с ним находились его жена Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший и уже бывший вице-президент Майк Пенс.

Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.

Во время инаугурационной речи президент пообещал «быть президентом для всех американцев», назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.

Напомним, 20 января Джо Байден официально стал 46-м президентом США и в первой же своей речи на посту главы государства заявил, что это победа демократии.

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