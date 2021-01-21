Владимир Зеленский 20 января смотрел инаугурацию Джо Байдена, фото: Владимир Зеленский

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Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, как происходит работа по организации встречи Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, инаугурация которого состоялась вчера, 20 января.

По словам Ельченко, украинская сторона работает над реализацией приглашения Байдена в Киев, а также над возможным визитом Зеленского в США, сообщает агентство «Укринформ».

Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией, — отметил Ельченко, отвечая на вопрос о возможном визите Байдена в Украину.

Посол отметил, что сначала должен состояться телефонный контакт обоих президентов. Он ожидает, что такой телефонный разговор произойдет достаточно быстро.

Над этим мы сейчас работаем, — отметил он.

Также Ельченко выразил убеждение, что общая политика США в отношении Украины не изменится.

Я уверен, что она не изменится. Байден намного лучше, чем Трамп. Трамп, если честно, просто Украину не знал, — отметил Ельченко.

По мнению Ельченко, новая администрация США, учитывая осведомленность многих ее представителей относительно Украины, сосредоточится на конкретных вопросах.

Это, в первую очередь, борьба с коррупцией, поскольку пора от слов переходить к делу. И во вторую — это реформа судебной системы, — считает посол.



Напомним, Зеленский 20 января смотрел телетрансляцию инаугурации Байдена вместе с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.