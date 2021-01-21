Посол в США рассказал, как Украина работает над подготовкой встречи Байдена и Зеленского (ВИДЕО)https://racurs.ua/n149313-posol-v-ssha-rasskazal-kak-ukraina-rabotaet-nad-podgotovkoy-vstrechi-baydena-i-zelenskogo.htmlРакурс
Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, как происходит работа по организации встречи Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, инаугурация которого состоялась вчера, 20 января.
По словам Ельченко, украинская сторона работает над реализацией приглашения Байдена в Киев, а также над возможным визитом Зеленского в США, сообщает агентство «Укринформ».
Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией, — отметил Ельченко, отвечая на вопрос о возможном визите Байдена в Украину.
Посол отметил, что сначала должен состояться телефонный контакт обоих президентов. Он ожидает, что такой телефонный разговор произойдет достаточно быстро.
Над этим мы сейчас работаем, — отметил он.
Также Ельченко выразил убеждение, что общая политика США в отношении Украины не изменится.
Я уверен, что она не изменится. Байден намного лучше, чем Трамп. Трамп, если честно, просто Украину не знал, — отметил Ельченко.
По мнению Ельченко, новая администрация США, учитывая осведомленность многих ее представителей относительно Украины, сосредоточится на конкретных вопросах.
Это, в первую очередь, борьба с коррупцией, поскольку пора от слов переходить к делу. И во вторую — это реформа судебной системы, — считает посол.
Напомним, Зеленский 20 января смотрел телетрансляцию инаугурации Байдена вместе с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.