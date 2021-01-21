Володимир Зеленський 20 січня дивився інавгурацію Джо Байдена, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n149313-posol-v-ssha-rozpoviv-yak-ukrayina-pracuie-nad-pidgotovkou-zustrichi-baydena-ta-zelenskogo-video.html

Ракурс

Посол України в США Володимир Єльченко розповів, як відбувається робота з організації зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом, інавгурація котрого відбулася вчора, 20 січня.

За словами Єльченка, українська сторона працює над реалізацією запрошення Байдена до Києва, а також над можливим візитом Зеленського до США, повідомляє агентство «Укрінформ».

Це буде одним з перших питань, з якого ми почнемо тут проводити діалог з новою адміністрацією, — зазначив Єльченко, відповідаючи на питання щодо можливого візиту Байдена до України.

Посол зауважив, що спочатку має відбутися телефонний контакт обох президентів. Він очікує, що така телефонна розмова відбудеться досить швидко.

Над цим ми зараз працюємо, — зазначив він.

Також Єльченко висловив переконання, що загальна політика США щодо України не зміниться.

Я впевнений, що вона не зміниться. Байден набагато кращий, ніж Трамп. Трамп, якщо чесно, просто Україну не знав, — зазначив Єльченко.

На думку Єльченка, нова адміністрація США, враховуючи обізнаність багатьох її представників щодо України, зосередиться на конкретних питаннях.

Це, в першу чергу, боротьба з корупцією, оскільки пора вже від слів переходити до справ. І в другу — це реформа судової системи, — вважає посол.



Нагадаємо, Зеленський 20 січня дивився телетрансляцію інавгурації Байдена разом з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.