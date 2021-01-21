Дитячий садок під Луцьком. Фото: Суспільне

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Дитячий садок у Луцькому районі, який у липні 2020 року оглядав Володимир Зеленський, досі не здали в експлуатацію. Заклад збудували в рамках програми «Велике будівництво».

У дитсадку досі тривають ремонтні роботи, а майстри ліквідовують підтоплення підвалу і лагодять систему опалення, повідомляє «Суспільне».

Зі слів заступника голови Луцької ОДА Ігоря Чуліпи, всі кошти, які були передбачені проектом вже виділені, затримка — у приладах обігріву.

Коли приїжджав президент, інспектував будівництво з головою ОТГ, то він був готовий на 80%. Зараз прилади обігріву, які там є, не відповідають проектній потужності, щоб обігріти заклад, — сказав посадовець.

На нові котли потрібні додаткові кошти. Зараз ведуть консультації з головою ОТГ.

Дошкільний заклад розрахований на 105 місць. У закладі вже давно склали списки дітей. Від батьків вже надійшло 60 заяв. Передбачено 35 робочих місць, але поки ні дітей, ні вихователів немає, усі чекають на завершення ремонту, — розповіла директорка дитсадку Ірина Нестер.

Наразі будівельники та ремонтники вирішують питання з підтопленням підвалу. Через це у деяких приміщеннях мокрі стіни, на підлозі пошкодився паркет.

Стіни зовнішнього фундаменту майже всі були підтоплені: або неякісно зробили гідроізоляцію, або вона в такому стані, що неможливо її далі експлуатувати, — сказав заступник голови Підгайцівської сільради Леонід Гроголь.

За словами забудовника Олександра Плоцедима, в проекті не закладений відвід води від будівлі, тому виникли проблеми з підвалом, де збиралася вода.

Щодо опалення, то при температурі на вулиці 16° морозу, в приміщенні 19−24° тепла. Забудовник розповів, що працював один котел із двох, а сама котельня замовлена згідно з проектною документацією.

Документи на будівництво дошкільного навчального закладу розробили у 2012 році, приступили до роботи у 2019. Вартість робіт майже 39 млн грн, це кошти з ДФРР і 10% -гроші з бюджетів місцевих громад, — розповів голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк.



Нагадаємо, дитсадок у селі Крупа — один з об'єктів «Великого будівництва» на Волині, який оглянув президент.

Перший робочий візит Зеленського на Волинь відбувся в липні. Тоді президент анонсував, що заклад запрацює найближчим часом. Офіційне відкриття відбулось 18 жовтня 2020 року.