Детский сад под Луцком. Фото: Суспільне

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Детский сад в Луцком районе, который в июле 2020 года осматривал Владимир Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию. Заведение построили в рамках программы «Большая стройка».

В детском саду до сих пор продолжаются ремонтные работы, а мастера ликвидируют подтопления подвала и чинят систему отопления, сообщает «Суспільне».

По словам заместителя председателя Луцкой ОГА Игоря Чулипы, все средства, предусмотренные проектом уже выделены, задержка — в приборах обогрева.

Когда приезжал президент, инспектировал строительство с головой ОТО, то он был готов на 80%. Сейчас приборы обогрева, которые там есть, не соответствуют проектной мощности, чтобы обогреть заведение, — сказал чиновник.

На новые котлы нужны дополнительные средства. Сейчас ведут консультации с председателем ОТО.

Дошкольное учреждение рассчитано на 105 мест. В заведении уже давно составили списки детей. От родителей уже поступило 60 заявлений. Предусмотрено 35 рабочих мест, но пока ни детей, ни воспитателей нет, все ждут завершения ремонта, — рассказала директор детсада Ирина Нестер.

Сейчас строители и ремонтники решают вопрос с подтоплением подвала. Из-за этого в некоторых помещениях мокрые стены, на полу поврежден паркет.

Стены внешнего фундамента почти все были подтоплены: или некачественно сделали гидроизоляцию, или она в таком состоянии, что невозможно ее дальше эксплуатировать, — сказал заместитель председателя Подгайцовского сельсовета Леонид Гроголь.

По словам застройщика Александра Плоцедима, в проекте не заложен отвод воды от здания, поэтому возникли проблемы с подвалом, где собиралась вода.

Относительно отопления, то при температуре на улице 16° мороза, в помещении 19−24° тепла. Застройщик рассказал, что работал один котел из двух, а сама котельная заказана по проектной документации.

Документы на строительство детского сада разработали в 2012 году, приступили к работе в 2019. Стоимость работ почти 39 млн грн, это средства из ДФРР и 10% — деньги из бюджетов местных общин, — рассказал председатель Подгайцовской общины Юрий Семенюк.



Напомним, детсад в селе Крупа — один из объектов «Большой стройки» на Волыни, который осмотрел президент.

Первый рабочий визит Зеленского на Волынь состоялся в июле. Тогда президент анонсировал, что заведение заработает в ближайшее время. Официальное открытие состоялось 18 октября 2020 года.