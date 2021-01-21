Вакцина от коронавируса. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149311-smertey-ot-koronavirusnoy-vakciny-ne-zafiksirovano-voz.html

Ракурс

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в мире после десятков миллионов прививок от коронавируса не зафиксировано никаких побочных эффектов, ставших причиной смерти.

Об этом сообщила заместитель гендиректора ВОЗ по вопросам доступа к медицине, вакцин и лекарств Марианжела Симао.

По ее словам, сейчас в мире есть только одна вакцина, которая широко используется, и это вакцина производства Pfizer и BioNTech. При использовании этой вакцины не зафиксировано летальных случаев.

Однако у некоторых людей, получивших прививки этой вакциной, наблюдалась тяжелая анафилактическая реакция (аллергия). В основном она развивалась у людей, которые до этого имели в истории тяжелые аллергии.

Анафилактическая реакция возникает тогда, когда тело сильно реагирует на лекарства, пищу или другие вещества. Поэтому лицам, склонным к этому, мы всегда рекомендуем делать прививки в больнице, где есть условия для реагирования на развитие серьезных побочных эффектов, — пояснила представительница ВОЗ.



Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в феврале. Народные депутаты предлагают предоставить украинскому правительству право регистрировать вакцины от коронавируса до завершения клинических исследований.

Соответствующий законопроект № 4613 о внесении изменений в закон о государственных лекарственных средствах подали в ВР 19 января. Если его одобрят, Украина сможет использовать вакцины Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.