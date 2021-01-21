Пьяные покатушки — Кабмин быстро уволил Немилостивого, который ездил пьяным и грубил полиции

https://racurs.ua/n149310-pyanye-pokatushki-kabmin-bystro-uvolil-nemilostivogo-kotoryy-ezdil-pyanym-i-grubil-policii.html

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Правительство на внеочередном заседании 21 января уволило заместителя министра Виталия Немилостивого, которого в нетрезвом состоянии задержала патрульная полиция в Киеве. Чиновник угрожал им своим статусом и отказывался выполнять требования.

Премьер Денис Шмыгаль в ночь на 21 января анонсировал срочное проведение заседания Кабмина. Утром он отчитался об увольнении Немилостивого.

Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра. Должность в Кабинете министров Украины — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной, — написал Шмыгаль в своих соцсетях.

Заместитель главы Минстратпрома был остановлен патрульными, после чего было обнаружено, что он водит авто в нетрезвом состоянии. Во время задержания полицейскими, Немилостивый просил «убрать руки» и отдал патрульным ключи от авто, чтобы пойти домой пешком.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал неприемлемым поведение своего заместителя.