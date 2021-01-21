Вже не заступник міністра — уряд швидко звільнив Немілостівого, якого зловили на п’яному водінні

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Уряд на позачерговому засіданні 21 січня звільнив заступника міністра Віталія Немілостівого, якого напідпитку затримала патрульна поліція в Києві. Посадовець погрожував їм своїм статусом і відмовлявся виконувати вимоги.

Прем'єр Денис Шмигаль у ніч на 21 січня анонсував термінове проведення засідання Кабміну. Уранці він відзвітував про швидке звільнення Немілостівого.

Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра. Посада в Кабінеті міністрів України — це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною, — написав Шмигаль у своїх соцмережах.

Заступник очільника Мінстратпрому був зупинений патрульними, після чого було виявлено, що він водить авто напідпитку. Під час затримання поліцейськими, Немілостівий просив «прибрати руки» та віддав патрульним ключі від авто, щоб піти додому пішки.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав неприйнятною поведінку свого заступника.