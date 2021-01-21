Вакцина від коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149311-jodnoyi-smerti-vid-koronavirusnoyi-vakcyny-ne-zafiksovano-vooz.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що у світі після десятків мільйонів щеплень від коронавірусу не зафіксовано жодних побічних наслідків, які стали б причиною смерті.

Про це повідомила заступниця гендиректора ВООЗ з питань доступу до медицини, вакцин і ліків Маріанжела Сімао.

За її словами, зараз у світі є лише одна вакцина, яка широко використовується, і не вакцина виробництва Pfizer та BioNTech. Під час використання цієї вакцини не зафіксовано летальних випадків. Однак у деяких людей, що отримали щеплення цією вакциною, спостерігалася важка анафілактична реакція (алергія). Здебільшого вона розвивалася у людей, які до цього мали в історії важкі алергії.

Анафілактична реакція виникає, коли тіло сильно реагує на ліки, їжу чи інші речовини. Тому особам, схильним до цього, ми завжди рекомендуємо робити щеплення у лікарні, де є умови для реагування на розвиток серйозних побічних ефектів, — пояснила представниця ВООЗ.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися в лютому. Народні депутати пропонують надати українському уряду право реєструвати вакцини від коронавірусу до завершення клінічних досліджень.

Відповідний законопроект № 4613 про внесення змін до закону щодо державної лікарських засобів подали у ВР 19 січня. Якщо його схвалять, Україна зможе використовувати вакцини Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.