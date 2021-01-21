Клінтон заснув на інавгурації Байдена. Фото: Reuters

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Білл Клінтон, колишній президент США, заснув під час інавгурації Джо Байдена.

74-річний політик був у масці та з заплющеними очима, пише The New York Post.

Видання відзначило, що під час урочистої промови Байдена 42-й президент США «безумовно спав».

Перед присягою і промовою камери вихоплювали Клінтона, в якого постійно сповзала маска з носа.

Поруч з ним знаходилися його дружина Гілларі Клінтон, Джордж Буш-молодший і вже колишній віце-президент Майк Пенс.

Попередник Байдена Трамп відмовився відвідувати його інавгурацію і покинув Вашингтон вранці.

Під час інавгураційної промови Байден пообіцяв «бути президентом для всіх американців», назвав своїм завданням об'єднання США і вшанував хвилиною мовчання жертв коронавірусу.

Нагадаємо, 20 січня Джо Байден офіційно став 46-м президентом США і в першій же своїй промові на посту глави держави заявив, що це перемога демократії.

Українська сторона працює над реалізацією запрошення Байдена до Києва, а також над можливим візитом Зеленського до США.