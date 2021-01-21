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ОАСК зберіг фіктивне громадянство російського «злодія в законі», фото — Слідство.Інфо

ОАСК зберіг фіктивне громадянство російського «злодія в законі» — ЗМІ (ВІДЕО)

21 січ 2021, 11:18
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Окружний адмінсуд Києва зберіг українське громадянство російського «злодія в законі», яке він отримав за підробленими документами.

Тричі врятованому суддями Роману Кащаєву на прізвисько Кащєй в Росії загрожує довічне ув’язнення за організацію злочинного угрупування, вимагання і наркоторгівлю. Екстрадувати Кащєя на батьківщину неможливо. Це заборонив робити ОАСК, оскільки Кащаєв формально є громадянином України, повідомляє «Слідство.Інфо».

Окружний адмінсуд тричі повертав українське громадянство Кащаєву. Судді системно поновлюють йому український паспорт. Навіть попри те, що отримав він його незаконно.

У ході досудового розслідування Департаментом внутрішньої безпеки встановлено, що паспорт громадянина держави Ізраїль, виданий на ім`я ОСОБА1 є викраденим та таким, що видавався іншій особі, що підтверджується також інформацією із бази даних МОКП-Інтерпол, — йдеться у судових документах.

За словами журналістів, це не єдина історія, коли Окружний адмінсуд стає на бік «злодіїв у законі». У березні 2020 року поліція затримала іншого «злодія в законі» — Кобу Шемазашвілі, у кримінальному світі відомого як Коба Руставський.

За даними правоохоронців, кілька років тому він приїхав до України, аби встановити контроль над місцевим криміналітетом. Чоловіка вже кілька років розшукують іспанські правоохоронці, бо звинувачують його у створенні злочинної організації та замовному вбивстві.


Після затримання Шемазашвілі українська поліція заявила, що розпочинає процедуру екстрадиції. Але, як виявилось, у 2007 році Шемазашвілі отримав українське громадянство. Через кілька років український паспорт у нього забрали, бо з’ясували, що він так само подав фальшиві відомості при оформленні документів.

У 2020 році, боячись екстрадиції до Іспанії, чоловік звернувся до Окружного адмінсуду Києва, аби повернути собі українське громадянство. Суд задовольнив позов Шемазашвілі й вирішив повернути йому український паспорт.

Джерело: Ракурс


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