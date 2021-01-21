ОАСК зберіг фіктивне громадянство російського «злодія в законі», фото — Слідство.Інфо

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Окружний адмінсуд Києва зберіг українське громадянство російського «злодія в законі», яке він отримав за підробленими документами.

Тричі врятованому суддями Роману Кащаєву на прізвисько Кащєй в Росії загрожує довічне ув’язнення за організацію злочинного угрупування, вимагання і наркоторгівлю. Екстрадувати Кащєя на батьківщину неможливо. Це заборонив робити ОАСК, оскільки Кащаєв формально є громадянином України, повідомляє «Слідство.Інфо».

Окружний адмінсуд тричі повертав українське громадянство Кащаєву. Судді системно поновлюють йому український паспорт. Навіть попри те, що отримав він його незаконно.

У ході досудового розслідування Департаментом внутрішньої безпеки встановлено, що паспорт громадянина держави Ізраїль, виданий на ім`я ОСОБА 1 є викраденим та таким, що видавався іншій особі, що підтверджується також інформацією із бази даних МОКП-Інтерпол, — йдеться у судових документах.

За словами журналістів, це не єдина історія, коли Окружний адмінсуд стає на бік «злодіїв у законі». У березні 2020 року поліція затримала іншого «злодія в законі» — Кобу Шемазашвілі, у кримінальному світі відомого як Коба Руставський.

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За даними правоохоронців, кілька років тому він приїхав до України, аби встановити контроль над місцевим криміналітетом. Чоловіка вже кілька років розшукують іспанські правоохоронці, бо звинувачують його у створенні злочинної організації та замовному вбивстві.

Після затримання Шемазашвілі українська поліція заявила, що розпочинає процедуру екстрадиції. Але, як виявилось, у 2007 році Шемазашвілі отримав українське громадянство. Через кілька років український паспорт у нього забрали, бо з’ясували, що він так само подав фальшиві відомості при оформленні документів.

У 2020 році, боячись екстрадиції до Іспанії, чоловік звернувся до Окружного адмінсуду Києва, аби повернути собі українське громадянство. Суд задовольнив позов Шемазашвілі й вирішив повернути йому український паспорт.