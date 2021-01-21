Очільника САП розпочала обирати комісія

САП. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n149314-ochilnyka-sap-rozpochala-obyraty-komisiya.html

Ракурс

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) розпочала конкурс на обрання керівника органу під час засідань, що пройшли 19 та 20 січня. На засіданнях затвердили низку документів для проведення конкурсу та оцінки кандидатів.

Сам конкурс на посаду розпочнеться 25 січня. Про це повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції» на своїй сторінці у Facebook.





Повідомляється, що ключова роль під час відбору кандидата на посаду очільника САП відводиться міжнародним експертам. Рішення щодо кожного кандидата буде прийматися сімома голосами в комісії за формулою 5 + 2, з яких не менше двох голосів — це квота Ради прокурорів (тобто міжнародні експерти) і не менше п’яти голосів — від представників Верховної Ради.

Зауважимо, що оголошення конкурсу означає запуск процесу відбору ключового антикорупційного прокурора. Найголовнішим запобіжником в цьому процесі буде те, що кандидат зможе отримати посаду лише якщо матиме підтримку міжнародних експертів.

А це насамперед унеможливлює перемогу кандидатів з необґрунтованими статками або очевидно недоброчесними рішеннями в минулій практиці, — повідомляють в організації.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Назар Холодницький написав заяву про звільнення за власним бажанням з посади очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Згідно з текстом цього документа, Холодницький з 21 серпня не лише йде з посади очільника САП, а й взагалі з органів прокуратури.

Антикорупційною прокуратурою після звільнення Холодницького тимчасово керує Максим Грищук. В. о. очільника САП Грищук раніше працював прокурором у Львові. Він рік воював в зоні АТО і кілька місяців захищав донецький аеропорт.