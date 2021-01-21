Нового главу САП начала выбирать комиссия

САП. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n149314-novogo-glavu-sap-nachala-vybirat-komissiya.html

Ракурс

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) начала конкурс на избрание руководителя органа во время заседаний, прошедших 19 и 20 января. На заседаниях утвердили ряд документов для проведения конкурса и оценки кандидатов.

Сам конкурс на должность начнется 25 января. Об этом сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции» на своей странице в Facebook.



Сообщается, что ключевая роль при отборе кандидата на должность главы САП отводится международным экспертам. Решение по каждому кандидату будет приниматься семью голосами в комиссии по формуле 5 + 2, из которых не менее двух голосов — это квота Совета прокуроров (то есть международные эксперты) и не менее пяти голосов — от представителей Верховной Рады.

Отметим, что объявление конкурса означает запуск процесса отбора ключевого антикоррупционного прокурора. Главным предохранителем в этом процессе является то, что кандидат сможет получить должность только если получит поддержку международных экспертов.

А это прежде всего исключает победу кандидатов с необоснованными доходами или выносившими очевидно недобросовестные решения в прошлой практике, — сообщают в организации.



Напомним, ранее мы сообщали, что Назар Холодницкий написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Согласно тексту этого документа, Холодницкий с 21 августа не только уходит с поста главы САП, но и вообще из органов прокуратуры.

Антикоррупционной прокуратурой после увольнения Холодницкого временно руководит Максим Грищук. И. о. главы САП Грищук ранее работал прокурором во Львове. Он год воевал в зоне АТО и несколько месяцев защищал донецкий аэропорт.