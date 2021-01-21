ОАСК сохранил фиктивное гражданство российского «вора в законе», фото — Слідство.Інфо

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Ракурс

Окружной админсуд Киева сохранил украинское гражданство российского «вора в законе», которое он получил по поддельным документам.

Трижды спасенному судьями Роману Кащаеву по кличке Кащей в России грозит пожизненное заключение за организацию преступной группировки, вымогательство и наркоторговлю. Экстрадировать Кащея на родину невозможно. Это запретил делать ОАСК, поскольку Кащаев формально является гражданином Украины, сообщает «Слідство.Інфо».

Окружной админсуд трижды возвращал украинское гражданство Кащаеву. Судьи систематически восстанавливают ему украинский паспорт. Даже несмотря на то, что получил он его незаконно.

В ходе досудебного расследования Департаментом внутренней безопасности установлено, что паспорт гражданина государства Израиль, выданный на имя ОСОБА1 является похищенным и таким, который выдавался другому гражданину, что подтверждается также информацией из базы данных Интерпола, — говорится в судебных документах.

По словам журналистов, это не единственная история, когда Окружной админсуд становится на сторону «воров в законе». В марте 2020 года полиция задержала другого «вора в законе» — Кобу Шемазашвили (в криминальном мире — Коба Руставский).

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По данным правоохранителей, несколько лет назад он приехал в Украину, чтобы установить контроль над местным криминалитетом. Мужчину уже несколько лет разыскивают испанские правоохранители, поскольку обвиняют его в создании преступной организации и заказном убийстве.

После задержания Шемазашвили украинская полиция заявила, что начинает процедуру экстрадиции. Но, как оказалось, в 2007 году Шемазашвили получил украинское гражданство. Через несколько лет украинский паспорт у него забрали, потому что выяснили, что он подал фальшивые сведения при оформлении документов.

В 2020 году, опасаясь экстрадиции в Испанию, мужчина обратился в Окружной админсуд Киева, чтобы вернуть себе украинское гражданство. Суд удовлетворил иск Шемазашвили и решил вернуть ему украинский паспорт.