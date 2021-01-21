Україна надсилає нову експедицію в Антарктиду — чим займатимуться науковці

Українські науковці продовжать дослідження Антарктиди, фото: Національний антарктичний науковий центр

https://racurs.ua/ua/n149317-ukrayina-nadsylaie-novu-ekspedyciu-v-antarktydu-chym-zaymatymutsya-naukovci.html

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Україна відправила нову сезонну експедицію на антарктичну станцію «Академік Вернадський».

Експедиція, до складу якої увійшли науковці, що проводитимуть дослідження та відбір зразків, і технічні спеціалісти, які займатимуться модернізацією станції, вирушила до Антарктиди з Києві 20 січня. Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру.

До Антарктиди експедиція дістанеться у середині лютого. Її учасникам, зокрема, доведеться відбути двотижневий карантин у Чилі.

Науковці експедиції займуться дослідженням реакції наземних та морських екосистем на зміни клімату в регіоні. Зокрема:

учені здійсняться аналіз фітопланктону — першооснови харчових ланцюжків так званого Південного океану;

дослідять мікроклімат та «переміщення» птахами унікальних судинних рослин Антарктиди — щучника та перлинниці;

дослідять динаміку зростання місцевих старожилів — кількатисячолітніх мохових банків та їхню реакцію на експансію пінгвінів дженту, спричинену потеплінням клімату.

Також учені, завдяки новому програмному забезпеченню, отримають нові можливості для дослідження верхніх шарів атмосфери, зокрема озонової діри. Зокрема, вони зможуть здійснювати попередній аналіз отриманих даних щодо концентрації озону безпосередньо на «Вернадському».

Проте найбільший обсяг робіт у цій експедиції буде в технічних працівників — вони здійснюватимуть оновлення значної частини систем життєзабезпечення станції в умовах значного віддалення від цивілізації.

У 2019 році розпочалася перша масштабна модернізація за час, протягом якого станція належить Україні. Техпрацівники, зокрема, здійснять:

встановлення нових опор ліній електропередачі;

модернізацію системи опалення;

ремонт причалу;

роботи, пов’язані із заміною дизельного господарства.

Станцію «Фарадей» Велика Британія передала Україні в лютому 1996 року. Цю станцію було перейменовано на «Академік Вернадський».

Нагадаємо, нещодавно поблизу станції «Академік Вернадський» відколовся льодовик.