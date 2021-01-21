Справи Майдану. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n149318-spravy-maydanu-sud-dozvolyv-rozpochaty-rozsliduvannya-schodo-ekskomanduvacha-mvs.html

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Справи Майдану, які розслідуються вже сім років, отримали нове продовження. Печерським районним судом Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР) про надання дозволу на здійснення досудового розслідування щодо колишнього командувача внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка.

Дозвіл було надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, голови СБУ та міністра внутрішніх справ в організації злочинного угрупування. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Їх звинувачують у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства.

Оскільки підозрюваний наразі переховується від органів слідства та суду, зазначене рішення дозволить проведення досудового розслідування за його відсутності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктору Януковичу, колишньому президенту України, Печерський райсуд Києва, котрий обирає йому запобіжний захід, не дозволив виступати у суді у режимі відеозв’язку, як це було у 2016 році у Святошинському райсуді столиці. Про відмову в задоволенні відповідного клопотання Януковича заявив суддя В’ячеслав Підпалий.