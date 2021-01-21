Вкрадену копію картини Леонардо да Вінчі повернули в музей. Фото: cikavoinfо

https://racurs.ua/ua/n149348-vkradenu-kopiu-kartyny-leonardo-da-vinchi-povernuly-v-muzey-foto.html

Ракурс

Копія найдорожчої картини у світі «Спаситель світу» Леонардо да Вінчі була повернута в італійський музей, після того як минулого року її вкрали.

Картину, ймовірно виконану учнем Леонардо да Вінчі, знайшла італійська поліція під час обшуку у квартирі приблизно в 7 км від музею, повідомляє Live Science.

Власника квартири, 36-річного чоловіка, наразі взято під варту. Про те, як і коли робота була вкрадена, невідомо.

Італійський музей Museodoma San Domenico Maggiore, де зберігалася копія, через пандемію був закритий на кілька місяців, саме тому ніхто не помітив крадіжки.

Деякі дослідники сумніваються в автентичності оригіналу картини «Спасителя світу», яку у 2017 році продали за рекордні 450 млн дол. принцу Саудівської Аравії.

Історики раніше припускали, що картина належить менш відомому художнику.

Вкрадена і повернута копія була написана в кінці 1510-х років одним з учнів Леонардо да Вінчі.

На сайті музею повідомляють, що існує кілька гіпотез про особу художника — найбільш переконлива теорія стосується митця Джироламо Алібранді.

Раніше найдорожчу картину у світі авторства Леонардо да Вінчі знайшли на яхті.