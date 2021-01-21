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Ракурс
Вкрадену копію картини Леонардо да Вінчі повернули в музей. Фото: cikavoinfо

Вкрадену копію картини Леонардо да Вінчі повернули в музей (ФОТО)

21 січ 2021, 17:36
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Копія найдорожчої картини у світі «Спаситель світу» Леонардо да Вінчі була повернута в італійський музей, після того як минулого року її вкрали.

Картину, ймовірно виконану учнем Леонардо да Вінчі, знайшла італійська поліція під час обшуку у квартирі приблизно в 7 км від музею, повідомляє Live Science.

Вкрадену копію Леонардо да Вінчі повернули італійські поліцейські. Джерело: EPA

Власника квартири, 36-річного чоловіка, наразі взято під варту. Про те, як і коли робота була вкрадена, невідомо.

Італійський музей Museodoma San Domenico Maggiore, де зберігалася копія, через пандемію був закритий на кілька місяців, саме тому ніхто не помітив крадіжки.

Вкрадену копію Леонардо да Вінчі повернули італійські поліцейські. Джерело: EPA

Деякі дослідники сумніваються в автентичності оригіналу картини «Спасителя світу», яку у 2017 році продали за рекордні 450 млн дол. принцу Саудівської Аравії.

Історики раніше припускали, що картина належить менш відомому художнику.

Вкрадена і повернута копія була написана в кінці 1510-х років одним з учнів Леонардо да Вінчі.


На сайті музею повідомляють, що існує кілька гіпотез про особу художника — найбільш переконлива теорія стосується митця Джироламо Алібранді.

Раніше найдорожчу картину у світі авторства Леонардо да Вінчі знайшли на яхті.

Джерело: Ракурс


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