Париж показал видео избиения подростка из Украины, Зеленский отреагировал

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Ракурс

По делу об избиении украинского подростка в Париже появились новые детали — французская полиция обнародовала записи камер видеонаблюдения. В то же время на жестокую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский.

Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня — украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на друга. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель — убивать, калечить. Юрий с друзьями возвращался из школы, когда на них напали, — написал Зеленский.

По его данным, парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Врачи осторожны в своих прогнозах, «но есть основания надеяться, что он выздоровеет».

Мама Юрия 25 января сообщила о состоянии парня.

Сегодня Юрию лучше. Спасибо за поддержку и молитвы, — написала женщина на странице в Инстаграм.

Она также отметила, что полиция делает все для того, чтобы поймать злоумышленников. Кроме этого, женщина поблагодарила врачей и неравнодушный людей за поддержку.

Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает на жесткую реакцию государства. Посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование — необходимые стимулы, — отметил Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе представители украинской общины во Франции сообщили, что инцидент произошел неподалеку Эйфелевой башни. Неизвестные напали на компанию студентов, не удалось убежать лишь украинцу. 21 января парню исполнилось 15 лет.