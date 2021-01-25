В Украине завершился локдаун, фото: «Попасная.City»

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Эпидемия коронавируса в Украине привела к введению жесткого карантина (так называемого локдауна), действовавшего в период с 8 по 24 января.

Сегодня, 25 января, Украина возвращается к более слабым карантинным ограничениям, действовавшим в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно этим ограничениями, в Украине будет запрещено, в частности:

пребывание в общественном транспорте и в общественных зданиях и сооружениях без надетой маски;

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и персонала;

проведение религиозных мероприятий в случае присутствия более одного человека на 5 кв. м, а на открытом воздухе — при несоблюдении дистанции 1,5 м между присутствующими;

работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест одного зала;

проведение массовых культурных, спортивных, социальных, рекламных мероприятий с более чем 20 участниками и несоблюдением дистанции в 1,5 м между ними;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если на одного человека в залах приходится менее 10 кв. м;

прием спортивными залами и фитнес-центрами более одного человека на 20 кв. м;

работа заведений общепита в период с 23.00 по 7.00 (кроме доставки и заказов на вынос);

проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

проведение плановых мероприятий госпитализации (кроме неотложной медпомощи).



