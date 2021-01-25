Введут ли иммунные паспорта, рассказали в Минздраве

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Иммунные паспорта могут ввести в Украине. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов раскрыл детали возможного появления паспортов иммунизации населения.

Иммунный паспорт — очень тонкая дискуссия. В мире существует международное свидетельство о вакцинации. Такие формы использовались, например, при вакцинации от желтой лихорадки. Я не исключаю, что нечто подобное может быть, — сообщил в эфире одного из телеканалов Степанов.

По его словам, введению иммунных паспортов в Украине должен предшествовать анализ. Министр добавил, что необходимо просчитать, для чего и каким образом это будет вводиться, ведь не все украинцы будут вакцинироваться.

Мы должны не забывать, что у нас есть категория граждан, которых вакцинировать нельзя в силу медицинских показаний, это аллергические реакции… что делать с этим человеком? — заявил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что иммунный паспорт не избавит от всех проблем.

Наверное, могут быть какие-то ограничения. Это на уровне фантазии, когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если нет (иммунного паспорта — ред.), то должен проходить. Здесь существует дискриминационный момент, — убежден чиновник.

Напомним, летом 2020 года западные страны начали создавать систему «иммунного паспорта» на основе ИФА-тестирования. Иммунный паспорт — это документ, подтверждающий незаразность человека коронавирусом вследствие получения им иммунитета.