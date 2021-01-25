Чи запровадять імунні паспорти, розповіли у МОЗ

https://racurs.ua/ua/n149466-chy-zaprovadyat-imunni-pasporty-rozpovily-u-moz.html

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Імунні паспорти можуть запровадити в Україні. Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов розкрив деталі щодо можливої появи паспортів імунізації населення.

Імунний паспорт — дуже тонка дискусія. У світі існує міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Такі форми використовувалися, наприклад, при вакцинації від жовтої лихоманки. Я не виключаю, що щось подібне може бути, — повідомив в ефірі одного з телеканалів Степанов.

За його словами, введенню імунних паспортів в Україні повинен передувати аналіз. Міністр додав, що необхідно прорахувати, для чого і яким чином це буде запроваджуватися, адже не всі українці вакцинуватимуться.

Ми повинні не забувати, що у нас є категорія громадян, яких вакцинувати буде не можна за медичними показниками, це алергічні реакції… що робити з цією людиною? — заявив Степанов.

Глава МОЗ додав, що імунний паспорт не позбавить від усіх проблем.

Напевно, можуть бути якісь обмеження. Це на рівні фантазії, коли ти приїхав в якусь країну і можеш не проходити самоізоляцію, не здавати тест, а якщо немає (імунного паспорта — ред.), то повинен проходити. Тут існує дискримінаційний момент, — переконаний чиновник.

Нагадаємо, влітку 2020 року західні країни почали створювати систему «імунного паспорта» на основі ІФА-тестування. Імунний паспорт — це документ, який підтверджує незаразність людини коронавірусом внаслідок отримання нею імунітету.