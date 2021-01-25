В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n149465-koronavirus-v-ukrayini-novyh-vypadkiv-v-ostanniy-den-lokdaunu-znachno-pomenshalo-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, проте в останні дні офіційно фіксується значне зменшення кількості нових випадків цього захворювання.

За минулу добу, 24 січня, зафіксовано ще 2 тис. 516 випадків цього захворювання, що значно менше, ніж за добу до цього, коли хворобу виявили у 3 тис. 915 осіб. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що серед нових випадків захворювання 95 дітей та 87 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу виявили в таких регіонах України:

Запорізькій області — 241;

Івано-Франківській області — 238;

Одеській області — 166;

Чернівецькій області — 160;

Києві — 146.

Госпіталізували за добу 1 тис. 166 осіб. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють понад 219 тис. осіб.

Померли за добу 63 хворих, одужали — 5 тис. 783 хворих.

За добу здійснено 13 тис. 962 тестування на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

виявлено 1 млн 194 тис. 328 випадків COVID-19;

одужали 953 тис. 297 осіб;

померли — 21 тис. 924 хворих.

Нагадаємо, в Україні 24 січня завершився термін дії жорсткого карантину (так званого локдану). Степанов вважає, що цей локдаун допоміг стабілізувати ситуацію з епідемією COVID-19.