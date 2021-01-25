Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні — нових випадків в останній день локдауну значно поменшало (ІНФОГРАФІКА)

25 січ 2021, 09:19
999

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, проте в останні дні офіційно фіксується значне зменшення кількості нових випадків цього захворювання.

За минулу добу, 24 січня, зафіксовано ще 2 тис. 516 випадків цього захворювання, що значно менше, ніж за добу до цього, коли хворобу виявили у 3 тис. 915 осіб. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що серед нових випадків захворювання 95 дітей та 87 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу виявили в таких регіонах України:

  • Запорізькій області — 241;
  • Івано-Франківській області — 238;
  • Одеській області — 166;
  • Чернівецькій області — 160;
  • Києві — 146.

Госпіталізували за добу 1 тис. 166 осіб. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють понад 219 тис. осіб.

Померли за добу 63 хворих, одужали — 5 тис. 783 хворих.

За добу здійснено 13 тис. 962 тестування на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • виявлено 1 млн 194 тис. 328 випадків COVID-19;
  • одужали 953 тис. 297 осіб;
  • померли — 21 тис. 924 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, в Україні 24 січня завершився термін дії жорсткого карантину (так званого локдану). Степанов вважає, що цей локдаун допоміг стабілізувати ситуацію з епідемією COVID-19.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів