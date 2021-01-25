Степанов розповів, чи буде новий локдаун весною

Максим Степанов, фото: «Слово і діло»

https://racurs.ua/ua/n149463-stepanov-rozpoviv-chy-bude-novyy-lokdaun-vesnou.html

Ракурс

В Україні нове запровадження жорсткого карантину (так званого локдауну) весною цього року не очікується.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив про це в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Степанова, останній жорсткий карантин запроваджували на період саме з 8 по 24 січня для того, щоб весну наша держава могла пережити без нових жорстких обмежень.

Ми вибирали дати з найменшою активністю в економіці, щоб потім до квітня-травня ми були в змозі пройти без введення жорстких обмежень, — наголосив Степанов.

Міністр зазначив, що зараз держава повертається до режиму, який був до 8 січня.

Потім, близько 7−10 днів (після завершення жорсткого карантину — ред.) ми дивимося як змінюється ситуація по регіонах — і чи перейти далі до адаптивного карантину в різних регіонах в залежності від епідситуації, — зазначив Степанов.

Нагадаємо, Степанов стверджує, що січневий локдаун допоміг стабілізувати ситуацію з епідемією COVID-19 і розвантажити медичну систему.