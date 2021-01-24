Кремінь розповів, коли почнуть штрафувати порушників мовного законодавства. Фото: vn.mk.ua

https://racurs.ua/ua/n149462-obslugovuvannya-ukrayinskou-koly-pochnut-shtrafuvaty-porushnykiv-zakonu-rozpoviv-kremin.html

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За відмову обслуговувати клієнтів українською мовою почнуть штрафувати з 16 липня 2022 року.

Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, щодо яких ми отримуємо постійні скарги і таких скарг досить двох для того, щоб ми почали провадження, щоб підготували протокол і наклали штраф, — розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За його словами, за порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 тис. 100 грн до 6 тис. 800 грн.

Омбудсмен наголосив, що штрафи можуть бути оскаржені в судовому порядку та для подібних претензій повинні бути наведені докази.

Я не думаю, що сьогодні якийсь із супермаркетів хоче «прославитися» на всю країну, що для них закон — не закон і країна — не країна. Таких у нас немає і навряд чи вони з’являться. Тому жодних провокацій, що переслідування, мовні інспектори, таємні покупці тощо — у нас таких у штаті немає, — наголосив Кремінь.



Сфера обслуговування з 16 січня 2021 року має перейти виключно на українську мову, обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде тільки на його прохання.

Раніше мовний омбудсмен розповів, скільки українців поскаржилися на обслуговування російською.