Кремень рассказал, когда начнут штрафовать нарушителей языкового законодательства. Фото: vn.mk.ua

https://racurs.ua/n149462-obslujivanie-na-ukrainskom-kogda-nachnut-shtrafovat-narushiteley-zakona-rasskazal-kremen.html

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За отказ обслуживать клиентов на украинском языке начнут штрафовать с 16 июля 2022 года.

Но это для злостных нарушителей, принципиально нарушающих права граждан, по отношению к которым мы получаем постоянные жалобы и таких жалоб достаточно двух для того, чтобы мы начали производство, чтобы подготовили протокол и наложили штраф, — рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью для «Радио Свобода».

По его словам, за нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 тыс. 100 грн до 6 тыс. 800 грн.

Омбудсмен сказал, что штрафы могут быть оспорены в судебном порядке и для подобных претензий должны быть приведены доказательства.

Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет «прославиться» на всю страну, что для них закон — не закон и страна — не страна. Таких у нас нет и вряд ли они появятся. Поэтому никакие провокации, что преследования, языковые инспекторы, тайные покупатели и так далее — у нас таких в штате нет, — подчеркнул Креминь.



Сфера обслуживания с 16 января 2021 года должна перейти исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

Ранее языковой омбудсмен рассказал, сколько украинцев пожаловались на обслуживание на русском.