ВНО. Фото: misto.vn.ua

https://racurs.ua/n149456-s-kakogo-goda-ukrainskiy-stanet-obyazatelnym-yazykom-vno-rasskazal-yazykovoy-ombudsmen.html

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Украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания (ВНО) с 1 января 2025 года.

Сейчас язык при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать, рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью «Радио Свобода».

По его словам, ВНО страдает от различных атак.

С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО как обязательное для сдачи — один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский должен быть обязательным для ВНО, — сказал Кремень.



Он также подчеркнул, что требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям, поэтому и ВНО должно соответствовать аналогичным критериям.

Ранее языковой омбудсмен рассказал, сколько украинцев пожаловались на обслуживание на русском.