ЗНО. Фото: misto.vn.ua

https://racurs.ua/ua/n149456-z-yakogo-roku-ukrayinska-stane-obov-yazkovou-movou-zno-rozpoviv-movnyy-ombudsmen.html

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Українська стане обов’язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання з 1 січня 2025 року.

Наразі мову при складанні іспиту для вступу до вишів в Україні можна обирати, розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, ЗНО потерпає від різноманітних атак.

З одного боку, кажуть, що це дискримінує здобувачів освіти, вступників до українських університетів. З іншого боку, ЗНО не дає начебто об'єктивної картини знань і навичок випускників закладів освіти. Але ЗНО як обов’язкове для складання — один із критеріїв і факторів боротьби з корупцією на рівні вступу до вишів. Українська повинна бути обов’язковою для ЗНО, — зазначив Кремінь.



Він наголосив, що вимоги до сертифікатів рівня володіння українською мовою державними службовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям, тож і ЗНО має відповідати аналогічним критеріям.

Раніше мовний омбудсмен розповів, скільки українців поскаржилися на обслуговування російською.