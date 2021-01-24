Протести в Росії. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n149455-bilshist-golosuie-za-putina-u-kremli-prokomentuvaly-akciyi-protestu.html

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Протести в Росії влаштовують ті, хто намагається розгойдати ситуацію, але в акціях, що відбулися напередодні, брали участь небагато громадян, запевняють у прес-службі Путіна.

Це вигідно тим, хто хоче далі качати ситуацію. Насправді не качається, тому що ви не забувайте, ось зараз будуть багато говорити, що на незаконні акції вийшло чимало людей. Ні, вийшло мало людей, більшість людей голосують за Путіна, — прокоментував ситуацію прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він озвучив негативне ставлення до участі у нібито незаконних акціях і звинуватив посольство США в Росії у втручанні у внутрішні справи країни через пости посольства у Twitter, присвячені протестам.

Пєсков також прокоментував розслідування про палац Путіна в Геленджику.

Він знову заявив, що у президента Росії немає палацу і назвав розслідування Олексія Навального інформаційною атакою.

Несанкціоновані акції на підтримку арештованого після повернення до Росії опозиціонера Навального пройшли в суботу в багатьох містах країни.

Під час протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.

Нагадаємо, під час акцій затримали рекордну кількість протестувальників за останні десять років — понад 3 тис. осіб.