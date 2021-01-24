Мітинги. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n149441-akciyi-u-pidtrymku-navalnogo-obernulysya-rekordnymy-zatrymannyamy.html

Ракурс

Олексій Навальний, російський опозиційний політик, закликав своїх сторонників виходити на акцію у його підтримку, оскільки його було затримано відразу по прибуттю в Росію з Німеччини.

Під час акції було затримано рекордну кількість протестувальників за останні 10 років. Про це повідомляє ресурс «ОВД-Інфо»

Повідомляється, що кількість затриманих під час акцій сягнула трьох тисяч. Протестувальників затримували у 111 містах Російської Федерації. Найбільше затриманих було у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Казані, Воронежі, Нижньому Новгороді, Омську та Ставрополі.

3 тис. 17 людей в 111 містах Росії — це рекорд за понад дев’ять років роботи ОВД-Інфо, — інформує ресурс, що оприлюднив список затриманих.

Україна та США засудили насильство щодо протестувальників з боку силовиків. У МЗС України повідомили, що із занепокоєнням стежать за ситуацією.

На жаль, російська влада замість того, щоб дослухатись до своїх громадян, які вимагають поваги до прав людини та відновлення верховенства права, продовжує застосовувати утиски проти тих, хто не згоден з репресивною політикою Кремля, — йдеться у заяві МЗС.

На протест відреагували і у новій адміністрації президента США Джо Байдена. Там рішуче засудили жорсткі утиски російських протестувальників та закликали Кремль негайно їх звільнити.

Ми закликаємо російську владу звільнити всіх, кого затримали через реалізацію ними універсальних прав, а також негайно та без усіляких умов звільнити Олексія Навального, — наголошується в офіційній заяві, оприлюдненій речником Державного департаменту США Недом Прайсом.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що силовий розгін акції протесту в Москві завершили російські правоохоронці. Вони зачистили Пушкінську площу, де проходила акція «Волю Навальному!» на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. Мітингувальників били палицями, застосовували спецзасоби.

Росіяни вийшли на акцію протесту на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального, якого було заарештовано відразу по прибуттю до РФ. До цього він випустив скандальне розслідування про «палац Путіна», у якому показав статки очільника Російської Федерації.