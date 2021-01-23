День Служби зовнішньої розвідки України відзначають 24 січня. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n149439-24-sichnya-vidznachaut-den-slujby-zovnishnoyi-rozvidky-ukrayiny.html

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24 січня професійне свято відзначають співробітники Служби зовнішньої розвідки України.

Служба була створена указом президента України від 14 жовтня 2004 року на базі Департаменту розвідки та розвідувальних підрозділів регіональних органів Служби безпеки України. А вже 1 грудня 2005 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Службу зовнішньої розвідки України». Згодом було прийнято рішення про святкування цього дня як професійного свята українських розвідників.

Крім того, 24 січня — церковне свято Феодосія Великого і преподобного Феодосія Антиохійського. У народі цього дня відзначають Феодосіїв день, який також називають Феодосій Весняк або Феодосія тепло. Наші предки вірили, що цей день варто провести зі своєю родиною, щоб вона була міцною та дружньою. 24 січня не рекомендують приймати подарунки від чужих людей, бо можна накликати на себе біду.

Народні прикмети на 24 січня:

Яка погода на Феодосія, такий буде і весь листопад.

Якщо погода в цей день тепла, значить, весна настане рано.

На дахах 24 січня висять бурульки — у лютому буде тепло.

У світі 24 січня відзначають Міжнародний день освіти, Міжнародний жіночий спортивний день, День сміху, День пивної банки, День компліменту та День змінити життя вихованця.

24 січня в історії:

1848 рік — у Каліфорнії Джеймс Маршал знайшов золотий злиток, що призвело до виникнення «золотої лихоманки».

1907 рік — в Англії організовали перший скаутський загін.

1935 рік — в американському Річмонді надійшла у продаж перша партія баночного пива під назвою «Пінисте пиво Крюгера».

Нагадаємо, 23 січня в Україні та світі відзначали День почерку та день народження відомого українського поета Павла Тичини.