День Службы внешней разведки Украины отмечают 24 января. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/n149439-24-yanvarya-otmechaut-den-slujby-vneshney-razvedki-ukrainy.html

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24 января профессиональный праздник отмечают сотрудники Службы внешней разведки Украины.

Служба была создана указом президента Украины от 14 октября 2004 года на базе Департамента разведки и разведывательных подразделений региональных органов Службы безопасности Украины. А уже 1 декабря 2005 года Верховная Рада приняла закон «О Службе внешней разведки Украины». Впоследствии было принято решение о праздновании этого дня как профессионального праздника украинских разведчиков.

Кроме того, 24 января — церковный праздник Феодосия Великого и преподобного Феодосия Антиохийского. В народе в этот день отмечают Феодосиев день, который также называют Феодосий Весняк или Феодосия тепло. Наши предки верили, что этот день стоит провести со своей семьей, чтобы она была крепкой и дружной. 24 января не рекомендуют принимать подарки от чужих людей, потому что можно навлечь на себя беду.

Народные приметы на 24 января:

Какая погода на Феодосея, такой будет и весь ноябрь.

Если погода в этот день теплая, значит, весна наступит рано.

На крышах 24 января висят сосульки — в феврале будет тепло.

В мире 24 января отмечают Международный день образования, Международный женский спортивный день, День смеха, День пивной банки, День комплимента и День изменить жизнь питомца.

24 января в истории:

1848 год — в Калифорнии Джеймс Маршал нашел золотой слиток, что привело к возникновению «золотой лихорадки».

1907 год — в Англии организован первый скаутский отряд.

1935 год — в американском Ричмонде поступила в продажу первая партия баночного пива под названием «Пенистое пиво Крюгера».

Напомним, 23 января в Украине и мире отмечали День почерка и день рождения известного украинского поэта Павла Тычины.