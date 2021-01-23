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День Службы внешней разведки Украины отмечают 24 января. Фото: Слово і діло

24 января отмечают День Службы внешней разведки Украины

23 янв 2021, 21:53
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24 января профессиональный праздник отмечают сотрудники Службы внешней разведки Украины.

Служба была создана указом президента Украины от 14 октября 2004 года на базе Департамента разведки и разведывательных подразделений региональных органов Службы безопасности Украины. А уже 1 декабря 2005 года Верховная Рада приняла закон «О Службе внешней разведки Украины». Впоследствии было принято решение о праздновании этого дня как профессионального праздника украинских разведчиков.

Кроме того, 24 января — церковный праздник Феодосия Великого и преподобного Феодосия Антиохийского. В народе в этот день отмечают Феодосиев день, который также называют Феодосий Весняк или Феодосия тепло. Наши предки верили, что этот день стоит провести со своей семьей, чтобы она была крепкой и дружной. 24 января не рекомендуют принимать подарки от чужих людей, потому что можно навлечь на себя беду.

Народные приметы на 24 января:

  • Какая погода на Феодосея, такой будет и весь ноябрь.
  • Если погода в этот день теплая, значит, весна наступит рано.
  • На крышах 24 января висят сосульки — в феврале будет тепло.

В мире 24 января отмечают Международный день образования, Международный женский спортивный день, День смеха, День пивной банки, День комплимента и День изменить жизнь питомца.


24 января в истории:

  • 1848 год — в Калифорнии Джеймс Маршал нашел золотой слиток, что привело к возникновению «золотой лихорадки».
  • 1907 год — в Англии организован первый скаутский отряд.
  • 1935 год — в американском Ричмонде поступила в продажу первая партия баночного пива под названием «Пенистое пиво Крюгера».

Напомним, 23 января в Украине и мире отмечали День почерка и день рождения известного украинского поэта Павла Тычины.

Источник: Ракурс


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