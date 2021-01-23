Робот-аватар поможет корейцам во время катастроф. Фото: 4PDA

https://racurs.ua/n149438-robot-avatar-pomojet-likvidirovat-posledstviya-katastrof-foto.html

Ракурс

Робот-аватар разработан южнокорейскими инженерами для ликвидации последствий пожаров или природных катастроф.

Гигантский аватар с огромными руками-клешнями способен перемещать тяжелые грузы и разбирать завалы. Робот состоит из захвата и машины длиной 6 м, он может работать как две человеческие руки, размещены на четырех специализированных платформах. Внутри механизма находится пилот-оператор, который управляет роботом с помощью особого контроллера. Об этом 23 января сообщает 4PDA.

Левая рука робота предназначена для захвата и переноса предметов, а правая способна разрезать и ломать обломки. Аватар легко поднимает грузы весом до 200 кг и пробивается через железные прутья толщиной 22 мм. Разработчики заявляют, что даже новичок-оператор может без труда научиться выполнять сложные действия.

Напомним, в Эстонии создали робота Multiscope Rescue, которого можно привлекать для тушения пожаров в опасных для человека местах — на химических заводах, большим складах, других опасных объектах и в лесах.