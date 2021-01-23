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Робот-аватар допоможе корейцям під час катастроф. Фото: 4PDA

Робот-аватар допоможе ліквідувати наслідки катастроф (ФОТО)

23 січ 2021, 21:22
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Робот-аватар розроблений південнокорейськими інженерами для ліквідації наслідків пожеж чи природних катастроф.

Гігантський аватар із величезними руками-клешнями здатний переміщати важкі вантажі та розбирати завали. Робот складається з захвату і машини довжиною 6 м, він може працювати як дві людські руки, розміщені на чотирьох спеціалізованих платформах. Усередині механізму знаходиться пілот-оператор, який керує роботом за допомогою особливого контролера. Про це 23 січня повідомляє 4PDA.

Ліва рука робота призначена для захоплення і перенесення предметів, а права здатна розрізати і ламати уламки. Аватар легко піднімає вантажі вагою до 200 кг і пробивається через залізні прути товщиною 22 мм. Розробники заявляють, що навіть новачок-оператор може без зусиль навчитися виконувати складні дії.

Робот-аватар допоможе корейцям під час катастроф. Фото: 4PDA


Робот-аватар допоможе корейцям під час катастроф. Фото: 4PDA

Нагадаємо, в Естонії створили робота Multiscope Rescue, якого буде можна залучати для гасіння пожеж у небезпечних для людини місцях — на хімічних заводах, великим складах, інших небезпечних об'єктах та в лісах.


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