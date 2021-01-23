Суд арештував полковника «Альфи». Фото: РІА Новини

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Запобіжний захід обрали співробітника штабу Антитерористичного центру при СБУ, який підозрюється у замаху на начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Шевченківський районний суд Києва арештував підозрюваного без можливості внесення застави. Полковнику «Альфи» Андрію Расюку вже оголосили про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. Про це 23 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За словами начальника Головного слідчого управління СБУ Анатолія Буліча, спецоперація із затримання підозрюваного була проведена 22 січня. Збір інформації відбувався тривалий час на етапі досудового розслідування. Встановлено, що до змови були причетні декілька осіб, які розробили план злочину. Потенційному кілеру повинні були заплатити 50 тис. дол. У спецслужбі переконують, що «затримання провели рівно у той момент, коли було достатнього доказів планування злочину».

В СБУ наголосили, що резонансна справа не є якимись «розбірками» між співробітниками спецслужби, а є безпосереднім попередженням вчинення особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, полковник спецпідрозділу СБУ «Альфа» Андрій Расюк раніше був затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.