Співробітника СБУ затримали за підозрою у підготовці вбивства іншого співробітника спецслужби, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/ua/n149421-sbu-pidtverdyla-zatrymannya-svogo-spivrobitnyka-v-mejah-poperedjennya-vbyvstva-kolegy.html

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Служба безпеки України (СБУ) підтвердила поширену низкою ЗМІ інформацію про затримання чинного працівника спецслужби в ході попередження вбивства іншого працівника СБУ.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі спецслужби.

Водночас у спецслужбі зазначають, що офіційна інформація щодо цього випадку буде надана після завершення всіх слідчих та оперативних заходів.

Та як тільки це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального, — зазначили в СБУ.



Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація про затримання в Києві полковника спецпідрозділу СБУ «Альфа» Андрія Расюка, котрий нібито планував передати гроші за вбивство очільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Замовником цього злочину нібито виступав полковник СБУ Дмитро Нескоромний.