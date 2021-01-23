Полковника СБУ затримали за підозрою в підготовці вбивства, фото: Transparency International Ukraine

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Полковника спецпідрозділу СБУ «Альфа» затримали в Києві за підозрою в організації замовного вбивства бригадного генерала СБУ.

Український журналіст Юрій Бутусов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук з посиланням на джерела в СБУ.

За словами Бутусова, вчора, 22 січня, за підозрою в організації замовного вбивства було затримано співробітника управління по боротьбі з тероризмом СБУ («Альфа») полковника Андрія Расюка.

Расюк нібито планував передати гроші за вбивство «правої руки» та друга голови СБУ Івана Баканова — очільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, зазначає журналіст.

Бутусов зазначає, що Наумову, колишньому прокурору та чиновнику, президент України Володимир Зеленський нещодавно присвоїв звання бригадного генерала — через всього рік служби в СБУ.

За інформацією Бутусова, замовником вбивства нібито виступав полковник СБУ Дмитро Нескоромний, який у період з 1 липня по 8 листопада 2019 року був заступником голови СБУ, а згодом до 13 березня 2020 року — першим заступником — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією.

Наразі він перебуває у складі СБУ без посади, — додав Бутусов.

За словами Бутусова, Несоромний мав одіозну репутацію і був звільнений з посади «після серії скандалів».

Бутусова зазначив, що Нескоромний оголошений розшук, йому заборонений виїзд з України.

На думку Бутусова, це затримання може бути свідченням «відкритих кримінальних розборок між групами впливу» в СБУ, пов’язаними з «тіньовими» фінансовими потоками.

За інформацією Telegram-каналу «Карточный офис», Нескоромного також затримали разом із Расюком, проте він зміг втекти, вже будучи в кайданках, після чого в столиці було оголошено план «Перехоплення».

Ситуацію із затриманням Нескоромного також прокоментував радник міністра внутрішніх справ Станіслав Речинський. Він не виключає, що це затримання може бути результатом внутрішнього конфлікту у спецслужбі.